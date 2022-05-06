https://ria.ru/20220506/estoniya-1787223528.html
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро - РИА Новости, 06.05.2022
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро
Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:15
2022-05-06T15:15
2022-05-06T15:15
обострение ситуации в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар."С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддержали отправку на Украину больших объемов помощи по частной инициативе. В общей сложности из Эстонии на Украину ушло военной помощи на 230 миллионов евро", - сказал Саар на пресс-конференции в министерстве обороны.По его словам, на Украину поставлены вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы и колесная бронетехника, а также большое количество снаряжения для военнослужащих.Глава центра оборонных инвестиций отметил, что Эстония ищет дополнительные возможности для того, чтобы помогать Украине и поддерживать ее любыми другими способами. "Мы готовы поддержать Украину как медицинскими услугами, так и обучением", - добавил Саар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/snaryady-1787120335.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786918557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, эстония, россия
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро
Эстония поставила на Украину вооружения и боеприпасов на сумму 230 миллионов евро
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.
"С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину
как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддержали отправку на Украину больших объемов помощи по частной инициативе. В общей сложности из Эстонии
на Украину ушло военной помощи на 230 миллионов евро", - сказал Саар на пресс-конференции в министерстве обороны.
По его словам, на Украину поставлены вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы и колесная бронетехника, а также большое количество снаряжения для военнослужащих.
Глава центра оборонных инвестиций отметил, что Эстония ищет дополнительные возможности для того, чтобы помогать Украине и поддерживать ее любыми другими способами. "Мы готовы поддержать Украину как медицинскими услугами, так и обучением", - добавил Саар.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.