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Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/estoniya-1787223528.html
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро - РИА Новости, 06.05.2022
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро
Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:15
2022-05-06T15:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар."С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддержали отправку на Украину больших объемов помощи по частной инициативе. В общей сложности из Эстонии на Украину ушло военной помощи на 230 миллионов евро", - сказал Саар на пресс-конференции в министерстве обороны.По его словам, на Украину поставлены вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы и колесная бронетехника, а также большое количество снаряжения для военнослужащих.Глава центра оборонных инвестиций отметил, что Эстония ищет дополнительные возможности для того, чтобы помогать Украине и поддерживать ее любыми другими способами. "Мы готовы поддержать Украину как медицинскими услугами, так и обучением", - добавил Саар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/snaryady-1787120335.html
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в мире, владимир путин, украина, эстония, россия
15:15 06.05.2022
 
Эстония поставила на Украину вооружения на 230 миллионов евро

Эстония поставила на Украину вооружения и боеприпасов на сумму 230 миллионов евро

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Эстония с начала конфликта на Украине поставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму 230 миллионов евро, сообщил в пятницу глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.
"С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью, а также поддержали отправку на Украину больших объемов помощи по частной инициативе. В общей сложности из Эстонии на Украину ушло военной помощи на 230 миллионов евро", - сказал Саар на пресс-конференции в министерстве обороны.
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
04:57
ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение, пишет Welt
По его словам, на Украину поставлены вооружения и боеприпасы, в том числе минометы, противотанковые гранатометы и управляемые противотанковые системы и колесная бронетехника, а также большое количество снаряжения для военнослужащих.
Глава центра оборонных инвестиций отметил, что Эстония ищет дополнительные возможности для того, чтобы помогать Украине и поддерживать ее любыми другими способами. "Мы готовы поддержать Украину как медицинскими услугами, так и обучением", - добавил Саар.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнопленный рассказал о поставках просроченного вооружения от НАТО - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 09:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаЭстонияРоссия
 
 
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