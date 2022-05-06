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Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями - РИА Новости, 06.05.2022
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Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями
Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями - РИА Новости, 06.05.2022
Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями
Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, планирует парализовать в пятницу Ереван массовыми акциями протеста, сказал в ходе митинга... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:12
2022-05-06T16:12
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, планирует парализовать в пятницу Ереван массовыми акциями протеста, сказал в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра в 12.00 (11.00 мск) собираемся здесь и четырьмя большими группами начинаем акции неповиновения, чтобы лишить полицию возможности проводить задержания. Завтра мы парализуем Ереван", - сказал Сагателян. Он отметил, что в субботу состоится автопробег оппозиции в один из городов, чтобы поддержать сторонников в регионе.По словам Сагателяна, цель оппозиции - увеличить число демонстрантов. "Пашинян уйдет в отставку, когда силовые структуры доложат ему, что больше не способны сохранить его власть. Этот день близок", - сказал Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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в мире, армения, никол пашинян
16:12 06.05.2022
 
Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями

Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями за отставку Пашиняна

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, планирует парализовать в пятницу Ереван массовыми акциями протеста, сказал в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Завтра в 12.00 (11.00 мск) собираемся здесь и четырьмя большими группами начинаем акции неповиновения, чтобы лишить полицию возможности проводить задержания. Завтра мы парализуем Ереван", - сказал Сагателян. Он отметил, что в субботу состоится автопробег оппозиции в один из городов, чтобы поддержать сторонников в регионе.
По словам Сагателяна, цель оппозиции - увеличить число демонстрантов. "Пашинян уйдет в отставку, когда силовые структуры доложат ему, что больше не способны сохранить его власть. Этот день близок", - сказал Сагателян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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