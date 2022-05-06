https://ria.ru/20220506/erevan-1787246629.html

Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями

Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями - РИА Новости, 06.05.2022

Армянская оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями

Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, планирует парализовать в пятницу Ереван массовыми акциями протеста, сказал в ходе митинга... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:12

2022-05-06T16:12

2022-05-06T16:12

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, планирует парализовать в пятницу Ереван массовыми акциями протеста, сказал в ходе митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра в 12.00 (11.00 мск) собираемся здесь и четырьмя большими группами начинаем акции неповиновения, чтобы лишить полицию возможности проводить задержания. Завтра мы парализуем Ереван", - сказал Сагателян. Он отметил, что в субботу состоится автопробег оппозиции в один из городов, чтобы поддержать сторонников в регионе.По словам Сагателяна, цель оппозиции - увеличить число демонстрантов. "Пашинян уйдет в отставку, когда силовые структуры доложат ему, что больше не способны сохранить его власть. Этот день близок", - сказал Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян