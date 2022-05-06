https://ria.ru/20220506/erevan-1787189839.html
На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек
На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек - РИА Новости, 06.05.2022
На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек
Полиция Армении задержала около 50 человек в Ереване на акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:16
2022-05-06T13:16
2022-05-06T15:16
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Полиция Армении задержала около 50 человек в Ереване на акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", - заявил собеседник агентства.Также уточняется, что задержан бывший начальник полиции республики Валерий Осипян.Оппозиция в пятницу четырьмя большими группами проводит акции неповиновения в столице.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
13:16 06.05.2022 (обновлено: 15:16 06.05.2022)
На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек
Около 50 человек задержаны в пятницу на акциях протеста в Ереване - полиция РИА Новости
ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Полиция Армении задержала около 50 человек в Ереване на акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", - заявил собеседник агентства.
Также уточняется, что задержан бывший начальник полиции республики Валерий Осипян
.
Оппозиция в пятницу четырьмя большими группами проводит акции неповиновения в столице.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.