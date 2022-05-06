https://ria.ru/20220506/erevan-1787189839.html

На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек

На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек - РИА Новости, 06.05.2022

На акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек

Полиция Армении задержала около 50 человек в Ереване на акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:16

2022-05-06T13:16

2022-05-06T15:16

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Полиция Армении задержала около 50 человек в Ереване на акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По последним данным, в полицейские отделения доставлены 48 человек", - заявил собеседник агентства.Также уточняется, что задержан бывший начальник полиции республики Валерий Осипян.Оппозиция в пятницу четырьмя большими группами проводит акции неповиновения в столице.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/blokirovka-dorog-1786629804.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван