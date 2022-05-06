13:36 06.05.2022 (обновлено: 13:53 06.05.2022)
В ЕС должны согласовать эмбарго на российскую нефть до конца недели
Постпреды стран ЕС должны согласовать эмбарго на российскую нефть до конца недели
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 6 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созовет Совет ЕС по иностранным делам на следующей неделе, если постпреды европейских стран не согласуют новые санкции, касающиеся импорта российской нефти.
"Постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, если это не произойдет, на следующей неделе после Дня Европы (9 мая – ред) я буду должен созвать встречу глав МИД, чтобы выложить на стол то, что происходит", - заявил он , выступая на конференции в итальянской Флоренции.
Ранее в общении с журналистами на полях мероприятия европейский дипломат заявил, что обратится к министрам, если постпреды ЕС не придут к соглашению относительно прекращения поставок российской нефти до конца выходных.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.