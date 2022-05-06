Журнал Economist позитивно оценил состояние экономики России
Журнал Economist позитивно оценил экономику России на фоне введения санкций
Вид на Москву . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Британский журнал Economist считает, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции".
Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком "Российская экономика снова на ногах", "последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе" на фоне введенных против РФ мер.
В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.
Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности "в режиме реального времени" также в большей степени "держатся". Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после "мартовского затишья" россияне "довольно свободно" тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, пишет журнал со ссылкой на данные Сбербанка.
"Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично", - пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была "закрытой экономикой", что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.
Ряд стран Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.