https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787327917.html

Журнал Economist позитивно оценил состояние экономики России

Журнал Economist позитивно оценил состояние экономики России - РИА Новости, 06.05.2022

Журнал Economist позитивно оценил состояние экономики России

Британский журнал Economist считает, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции". РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:11

2022-05-06T23:11

2022-05-06T23:11

экономика

украина

сбербанк россии

еврокомиссия

санкции в отношении россии

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787033485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22b5753f21207f28bb4a2c55c4e804e9.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Британский журнал Economist считает, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции".Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком "Российская экономика снова на ногах", "последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе" на фоне введенных против РФ мер.В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности "в режиме реального времени" также в большей степени "держатся". Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после "мартовского затишья" россияне "довольно свободно" тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, пишет журнал со ссылкой на данные Сбербанка."Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично", - пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была "закрытой экономикой", что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.Ряд стран Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787013860.html

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787197027.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, сбербанк россии, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть