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The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям - РИА Новости, 06.05.2022
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The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям
The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям - РИА Новости, 06.05.2022
The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям
Экономика России выдержала давление "беспрецедентных санкций", вместо полного краха ее ждет только небольшая рецессия, пишет The Economist. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:41
2022-05-06T14:46
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
украина
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экономика России выдержала давление "беспрецедентных санкций", вместо полного краха ее ждет только небольшая рецессия, пишет The Economist.Как отмечает СМИ, удержание курса рубля, а также осуществление всех выплат по облигациям в иностранной валюте демонстрируют готовность экономической системы к ограничениям Запада. Реальная экономика оказалась "удивительно жизнестойкой", несмотря на рост цен, уход с рынка некоторых западных компаний и подорожание транспортировки товаров."По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. Двадцать девятого апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17 до 14 процентов, так как финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15 процентов в этом году начинают выглядеть пессимистично", — посчитали журналисты.По их мнению, закрытость российской экономической системы сыграла важную роль в сдерживании последствий санкций. Однако еще более весомым фактором The Economist назвал российскую энергетику."(С начала спецоперации на Украине) Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на 65 миллиардов долларов, о чем сообщает финский аналитический Центр исследований энергетики и чистого воздуха. В первом квартале 2022-го доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — пояснили авторы.На прошлой неделе совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, повышение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.В Центробанке ожидают, что валовой внутренний продукт в этом году снизится на восемь-десять процентов. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.
https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, украина, сбербанк россии, санкции в отношении россии
13:41 06.05.2022 (обновлено: 14:46 06.05.2022)
 
The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям

The Economist: российская экономика оказалась более жизнестойкой, чем думали на Западе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экономика России выдержала давление "беспрецедентных санкций", вместо полного краха ее ждет только небольшая рецессия, пишет The Economist.
Как отмечает СМИ, удержание курса рубля, а также осуществление всех выплат по облигациям в иностранной валюте демонстрируют готовность экономической системы к ограничениям Запада. Реальная экономика оказалась "удивительно жизнестойкой", несмотря на рост цен, уход с рынка некоторых западных компаний и подорожание транспортировки товаров.
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"По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. Двадцать девятого апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17 до 14 процентов, так как финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15 процентов в этом году начинают выглядеть пессимистично", — посчитали журналисты.
По их мнению, закрытость российской экономической системы сыграла важную роль в сдерживании последствий санкций. Однако еще более весомым фактором The Economist назвал российскую энергетику.
"(С начала спецоперации на Украине) Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на 65 миллиардов долларов, о чем сообщает финский аналитический Центр исследований энергетики и чистого воздуха. В первом квартале 2022-го доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — пояснили авторы.
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На прошлой неделе совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.
Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, повышение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.
В Центробанке ожидают, что валовой внутренний продукт в этом году снизится на восемь-десять процентов. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.
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ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаРоссияУкраинаСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
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