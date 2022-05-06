13:41 06.05.2022 (обновлено: 14:46 06.05.2022)
The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям
The Economist: российская экономика оказалась более жизнестойкой, чем думали на Западе
Здание Центрального банка России
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экономика России выдержала давление "беспрецедентных санкций", вместо полного краха ее ждет только небольшая рецессия, пишет The Economist.
Как отмечает СМИ, удержание курса рубля, а также осуществление всех выплат по облигациям в иностранной валюте демонстрируют готовность экономической системы к ограничениям Запада. Реальная экономика оказалась "удивительно жизнестойкой", несмотря на рост цен, уход с рынка некоторых западных компаний и подорожание транспортировки товаров.
"По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. Двадцать девятого апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17 до 14 процентов, так как финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15 процентов в этом году начинают выглядеть пессимистично", — посчитали журналисты.
По их мнению, закрытость российской экономической системы сыграла важную роль в сдерживании последствий санкций. Однако еще более весомым фактором The Economist назвал российскую энергетику.
"(С начала спецоперации на Украине) Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на 65 миллиардов долларов, о чем сообщает финский аналитический Центр исследований энергетики и чистого воздуха. В первом квартале 2022-го доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — пояснили авторы.
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На прошлой неделе совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.
Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, повышение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.
В Центробанке ожидают, что валовой внутренний продукт в этом году снизится на восемь-десять процентов. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.