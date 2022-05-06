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Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину
Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину - РИА Новости, 06.05.2022
Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону поговорил с американской актрисой Анджелиной Джоли, которая является спецпосланником Управления РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:58
2022-05-06T14:58
в мире
анджелина джоли (войт)
андрей ермак
мария захарова
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россия
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону поговорил с американской актрисой Анджелиной Джоли, которая является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и пригласил ее снова посетить Украину.Ранее Джоли посетила Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что визит Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали" в Мариуполе."Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообщался в режиме видеоконференции с известной американской актрисой, послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелиной Джоли… Руководитель офиса президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Отмечается, что Ермак и Джоли обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям. "Я глубоко предана тому, чтобы помочь любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране", – приводит слова Джоли офис Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/dzholi-1786456014.html
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в мире, анджелина джоли (войт), андрей ермак, мария захарова, донбасс, россия, украина, юнисеф
14:58 06.05.2022
 
Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину

Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Анджелина Джоли
 Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Анджелина Джоли. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону поговорил с американской актрисой Анджелиной Джоли, которая является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и пригласил ее снова посетить Украину.
Ранее Джоли посетила Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что визит Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали" в Мариуполе.
Американская актриса Анджелина Джоли во время поездки в город Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообщался в режиме видеоконференции с известной американской актрисой, послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелиной Джоли… Руководитель офиса президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что Ермак и Джоли обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям. "Я глубоко предана тому, чтобы помочь любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране", – приводит слова Джоли офис Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 23:02
Рогозин посвятил Джоли стихотворение и пригласил ее на Донбасс
 
В миреАнджелина Джоли (Войт)Андрей ЕрмакМария ЗахароваДонбассРоссияУкраинаЮНИСЕФ
 
 
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