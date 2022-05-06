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Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви - РИА Новости, 06.05.2022
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Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви
Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви - РИА Новости, 06.05.2022
Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви
Пьяный водитель на иномарке "взлетел" на паперть церкви в Нижнем Новгороде, на него выписаны четыре протокола, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:15
2022-05-06T15:19
происшествия
авто
россия
гибдд мвд рф
нижний новгород
нижегородская область
религия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Пьяный водитель на иномарке "взлетел" на паперть церкви в Нижнем Новгороде, на него выписаны четыре протокола, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" были размещены фотографии церкви Святой Троицы, в крыльцо которой в полночь врезался автомобиль. Утверждается, что водитель мчался на скорости свыше 100 километров в час.Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, 6 апреля около 00.15 на улице Фучика водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, наехал на металлический отбойник, повредил забор церкви, после чего въехал в крыльцо храма. "В результате ДТП 36-летний водитель получил телесные повреждения, отпущен домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.33 (повреждение дорог и дорожных сооружений) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.Отмечается, что в 2013 году водитель привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html
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происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, нижний новгород, нижегородская область, религия
15:15 06.05.2022 (обновлено: 15:19 06.05.2022)
 
Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви

В Нижнем Новгороде пьяный водитель иномарки врезался в крыльцо церкви

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Пьяный водитель на иномарке "взлетел" на паперть церкви в Нижнем Новгороде, на него выписаны четыре протокола, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" были размещены фотографии церкви Святой Троицы, в крыльцо которой в полночь врезался автомобиль. Утверждается, что водитель мчался на скорости свыше 100 километров в час.
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Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, 6 апреля около 00.15 на улице Фучика водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, наехал на металлический отбойник, повредил забор церкви, после чего въехал в крыльцо храма. "В результате ДТП 36-летний водитель получил телесные повреждения, отпущен домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.33 (повреждение дорог и дорожных сооружений) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
Отмечается, что в 2013 году водитель привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
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