https://ria.ru/20220506/dtp-1787223676.html

Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви

Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви - РИА Новости, 06.05.2022

Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви

Пьяный водитель на иномарке "взлетел" на паперть церкви в Нижнем Новгороде, на него выписаны четыре протокола, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:15

2022-05-06T15:15

2022-05-06T15:19

происшествия

авто

россия

гибдд мвд рф

нижний новгород

нижегородская область

религия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Пьяный водитель на иномарке "взлетел" на паперть церкви в Нижнем Новгороде, на него выписаны четыре протокола, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" были размещены фотографии церкви Святой Троицы, в крыльцо которой в полночь врезался автомобиль. Утверждается, что водитель мчался на скорости свыше 100 километров в час.Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, 6 апреля около 00.15 на улице Фучика водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, наехал на металлический отбойник, повредил забор церкви, после чего въехал в крыльцо храма. "В результате ДТП 36-летний водитель получил телесные повреждения, отпущен домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.33 (повреждение дорог и дорожных сооружений) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.Отмечается, что в 2013 году водитель привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html

https://ria.ru/20220423/dtp-1785072905.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, нижний новгород, нижегородская область, религия