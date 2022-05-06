https://ria.ru/20220506/dtp-1787125193.html

В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек

В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек - РИА Новости, 06.05.2022

В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек

Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте после ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве, об этом сообщила столичная... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T07:55

2022-05-06T07:55

2022-05-06T10:55

происшествия

дтп

москва

porsche panamera

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте после ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве, об этом сообщила столичная прокуратура."Ночью 6 мая на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового KIA Rio проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Porsche и ГАЗель", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Дополняется, что в результате ДТП три пассажира автомобиля KIA и водитель автомобиля Porsche госпитализированы с различными травмами, водитель автомобиля KIA скончался на месте.Ранее известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.Как сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, "водитель арендованного автомобиля управлял им используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года".

https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html

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Кадры ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщил столичный дептранс. Известный блогер Некоглай рассказал, что в этом районе он попал в аварию на своем Porsche. 2022-05-06T07:55 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, москва, porsche panamera