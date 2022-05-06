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В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек - РИА Новости, 06.05.2022
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В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек
В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек - РИА Новости, 06.05.2022
В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек
Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте после ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве, об этом сообщила столичная... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:55
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происшествия
дтп
москва
porsche panamera
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте после ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве, об этом сообщила столичная прокуратура."Ночью 6 мая на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового KIA Rio проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Porsche и ГАЗель", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Дополняется, что в результате ДТП три пассажира автомобиля KIA и водитель автомобиля Porsche госпитализированы с различными травмами, водитель автомобиля KIA скончался на месте.Ранее известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.Как сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, "водитель арендованного автомобиля управлял им используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года".
https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Кадры ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы
Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщил столичный дептранс. Известный блогер Некоглай рассказал, что в этом районе он попал в аварию на своем Porsche.
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происшествия, дтп, москва, porsche panamera
07:55 06.05.2022 (обновлено: 10:55 06.05.2022)
 
В ДТП у Белорусского вокзала погиб один человек

Прокуратура Москвы: в ДТП у Белорусского вокзала пострадали четыре человека, один погиб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с различными травмами, один скончался на месте после ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве, об этом сообщила столичная прокуратура.
"Ночью 6 мая на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового KIA Rio проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Porsche и ГАЗель", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Дополняется, что в результате ДТП три пассажира автомобиля KIA и водитель автомобиля Porsche госпитализированы с различными травмами, водитель автомобиля KIA скончался на месте.
Ранее известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.
Как сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, "водитель арендованного автомобиля управлял им используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:26Шоубиз
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
 
ПроисшествияДТПМоскваPorsche Panamera
 
 
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