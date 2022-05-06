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В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки - РИА Новости, 06.05.2022
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В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки - РИА Новости, 06.05.2022
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки
Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:26
2022-05-06T11:26
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."Пятого мая около 12.30 в полицию поступила информация о конфликте между гражданами на территории строящегося объекта. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на ряд нарушителей составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
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россия
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происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:26 06.05.2022
 
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки

Полиция в Москве задержала 12 человек на стройке из-за массовой драки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Пятого мая около 12.30 в полицию поступила информация о конфликте между гражданами на территории строящегося объекта. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на ряд нарушителей составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
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ПроисшествияРоссияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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