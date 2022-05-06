https://ria.ru/20220506/draka-1787159420.html

В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки

В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки - РИА Новости, 06.05.2022

В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки

Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:26

2022-05-06T11:26

2022-05-06T11:26

происшествия

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."Пятого мая около 12.30 в полицию поступила информация о конфликте между гражданами на территории строящегося объекта. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на ряд нарушителей составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)