https://ria.ru/20220506/draka-1787159420.html
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки - РИА Новости, 06.05.2022
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки
Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:26
2022-05-06T11:26
2022-05-06T11:26
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Массовая драка произошла на стройке в Москве, в полицию для разбирательства доставили 12 человек, на некоторых составили протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."Пятого мая около 12.30 в полицию поступила информация о конфликте между гражданами на территории строящегося объекта. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на ряд нарушителей составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Москве на стройке задержали 12 человек из-за массовой драки
Полиция в Москве задержала 12 человек на стройке из-за массовой драки