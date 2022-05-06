https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100% - РИА Новости, 06.05.2022
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
Использование современных российских технологий доведено до 100% при реализации дорожного нацпроекта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:32
2022-05-06T16:32
2022-05-06T16:32
ямало-ненецкий автономный округ
сургут
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Использование современных российских технологий доведено до 100% при реализации дорожного нацпроекта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В новом строительном сезоне ямальские дорожники продолжат практику применения современных российских технологий при выполнении ремонтных работ. В 2021 году применение новых технологий предусматривалось в 85% государственных контрактов, заключенных на ремонт региональной дорожной сети. В этом сезоне это условие предусмотрено во всех контрактах", - говорится в сообщении.Применение новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения – одно из условий реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Перечень таких технологий и материалов ведется ФАУ "РОСДОРНИИ" в специализированном федеральном реестре."Технологии мы планируем применить при выполнении капитального ремонта участка Пуровск - Коротчаево автодороги Сургут - Салехард", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светланы Гиллих.В частности, на участке будет применена стыковочная битумно-полимерных лента "БРИТ", которая герметизируют швы в процессе укладки асфальта, снижает водонасыщение асфальтобетона, предотвращая образование технологических трещин покрытия.В рамках капитального ремонта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16) высокой прочности, состоящий из большого содержания щебня плотных горных пород. Технология позволяет успешно сопротивляться деформациям и имеет более высокую устойчивость к образованиям колеи.Отдельного внимания заслуживает применение полиэфирной георешетки, которая устраивается между слоями асфальтобетона дорожной одежды. Применение этого материала дает возможность предупредить деформацию дорожного полотна в местах интенсивного движения транспортных средств, уточняют власти.
https://ria.ru/20220506/avans-1787251112.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, салехард
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости.
Использование современных российских технологий доведено до 100% при реализации дорожного нацпроекта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает
пресс-служба губернатора региона.
"В новом строительном сезоне ямальские дорожники продолжат практику применения современных российских технологий при выполнении ремонтных работ. В 2021 году применение новых технологий предусматривалось в 85% государственных контрактов, заключенных на ремонт региональной дорожной сети. В этом сезоне это условие предусмотрено во всех контрактах", - говорится в сообщении.
Применение новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения – одно из условий реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Перечень таких технологий и материалов ведется ФАУ "РОСДОРНИИ" в специализированном федеральном реестре.
"Технологии мы планируем применить при выполнении капитального ремонта участка Пуровск - Коротчаево автодороги Сургут
- Салехард", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светланы Гиллих.
В частности, на участке будет применена стыковочная битумно-полимерных лента "БРИТ", которая герметизируют швы в процессе укладки асфальта, снижает водонасыщение асфальтобетона, предотвращая образование технологических трещин покрытия.
В рамках капитального ремонта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16) высокой прочности, состоящий из большого содержания щебня плотных горных пород. Технология позволяет успешно сопротивляться деформациям и имеет более высокую устойчивость к образованиям колеи.
Отдельного внимания заслуживает применение полиэфирной георешетки, которая устраивается между слоями асфальтобетона дорожной одежды. Применение этого материала дает возможность предупредить деформацию дорожного полотна в местах интенсивного движения транспортных средств, уточняют власти.