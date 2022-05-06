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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/donetsk-1787211248.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:35
2022-05-06T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:30 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
14:35 06.05.2022
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка

ДНР: украинские войска выпустили 12 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:30 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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