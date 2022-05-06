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Доллар подскочил выше 70 рублей - РИА Новости, 06.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220506/dollar-1787222957.html
Доллар подскочил выше 70 рублей
Доллар подскочил выше 70 рублей - РИА Новости, 06.05.2022
Доллар подскочил выше 70 рублей
Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:13
2022-05-06T15:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск подскакивает на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, евро - на 3,55 рубля, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.
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доллар, экономика, московская биржа
15:13 06.05.2022 (обновлено: 15:18 06.05.2022)
 
Доллар подскочил выше 70 рублей

Доллар вырос почти на три рубля, подскочив в район 70 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск подскакивает на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, евро - на 3,55 рубля, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларЭкономикаМосковская биржа
 
 
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