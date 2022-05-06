https://ria.ru/20220506/dollar-1787222957.html

Доллар подскочил выше 70 рублей

Доллар подскочил выше 70 рублей - РИА Новости, 06.05.2022

Доллар подскочил выше 70 рублей

Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:13

2022-05-06T15:13

2022-05-06T15:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск подскакивает на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, евро - на 3,55 рубля, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

доллар, экономика, московская биржа