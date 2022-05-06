https://ria.ru/20220506/dnr-1787298224.html

Силы ДНР с начала суток уничтожили 59 украинских националистов

Силы ДНР с начала суток уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022

Силы ДНР с начала суток уничтожили 59 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что силы ДНР с начала суток уничтожили 59 украинских националистов, их БМП и две бронированные машины... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:17

2022-05-06T19:17

2022-05-06T19:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_aaad95b68bbef819771eb9aec4d31014.jpg

ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что силы ДНР с начала суток уничтожили 59 украинских националистов, их БМП и две бронированные машины. Военные республики также захватили украинский склад с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну БМП, один расчет ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль", - говорится в заявлении народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/dnr-1787253132.html

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс