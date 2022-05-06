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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/dnr-1787130609.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Четыре мирных жителя погибли, трое ранены, в том числе ребенок, в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:11
2022-05-06T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, трое ранены, в том числе ребенок, в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, зафиксировано 35 обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей: женщины и мужчины в Ясиноватой, мужчины в Горловке и женщины в Петровском районе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей, в т.ч. ребенок 2009 г.р., в Петровском районе Донецка и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за сутки украинские войска 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 боеприпасов различного калибра. "На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм", - уточняется в сообщении.Под огнем украинских войск оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Киевский и Кировский районы), Зайцево (южное), Горловка (поселки шахт им. Гагарина и им. Ленина), Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Лозовое.При этом, под данным представительства, повреждены 44 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/sk-1787110003.html
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в мире, украина, днр
09:11 06.05.2022 (обновлено: 10:11 06.05.2022)
 
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 единиц боеприпасов

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, трое ранены, в том числе ребенок, в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, зафиксировано 35 обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей: женщины и мужчины в Ясиноватой, мужчины в Горловке и женщины в Петровском районе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей, в т.ч. ребенок 2009 г.р., в Петровском районе Донецка и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за сутки украинские войска 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 боеприпасов различного калибра. "На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм", - уточняется в сообщении.
Под огнем украинских войск оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Киевский и Кировский районы), Зайцево (южное), Горловка (поселки шахт им. Гагарина и им. Ленина), Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Лозовое.
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При этом, под данным представительства, повреждены 44 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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