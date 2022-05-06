https://ria.ru/20220506/detsady-1787281829.html
Госэкспертиза дала заключения по проектам десяти детсадов в Краснодаре
Госэкспертиза дала заключения по проектам десяти детсадов в Краснодаре - РИА Новости, 06.05.2022
Госэкспертиза дала заключения по проектам десяти детсадов в Краснодаре
Проекты строительства 10 детсадов в Краснодаре получили положительные заключения госэкспертизы, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:12
2022-05-06T18:12
2022-05-06T18:16
общество
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
апшеронский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Проекты строительства 10 детсадов в Краснодаре получили положительные заключения госэкспертизы, сообщает администрация Краснодарского края."Проекты строительства десяти детских садов в Краснодаре получили положительные заключения госэкспертизы. Общая вместимость дошкольных учреждений – 2 750 мест", - говорится в сообщении.Также в апреле выдали положительное заключение экспертизы по детскому саду в станице Северской, школе в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, двум проектам универсальных спортзалов в Крымском и Апшеронском районах.Уточняется, что строительство социальных объектов находится на личном контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Работы ведут, в том числе, в рамках нацпроектов "Образование", "Демография".
https://ria.ru/20220506/infrastruktura-1787270845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, апшеронский район
18:12 06.05.2022 (обновлено: 18:16 06.05.2022)
Госэкспертиза дала заключения по проектам десяти детсадов в Краснодаре
Проекты десяти детсадов в Краснодаре получили положительные заключения госэкспертизы