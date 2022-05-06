https://ria.ru/20220506/deshevle-1787113085.html

Названы товары, которые вот-вот упадут в цене

Названы товары, которые вот-вот упадут в цене - РИА Новости, 06.05.2022

Названы товары, которые вот-вот упадут в цене

Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:15

2022-05-06T03:15

2022-05-06T03:15

экономика

россия

китай

дальний восток

михаил коган

высшая школа управления финансами (вшуф)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. В дальнейшем этот тренд либо продолжится, либо цены устаканятся на текущих уровнях.Один из главных покупателей российского дерева — Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.“Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные”, — указал эксперт.

https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html

россия

китай

дальний восток

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экономика, россия, китай, дальний восток, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)