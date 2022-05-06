https://ria.ru/20220506/deshevle-1787113085.html
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене - РИА Новости, 06.05.2022
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене
Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:15
2022-05-06T03:15
2022-05-06T03:15
экономика
россия
китай
дальний восток
михаил коган
высшая школа управления финансами (вшуф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/28/1559852806_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_a74d155f070d8a31b64e1583fdee2dca.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. В дальнейшем этот тренд либо продолжится, либо цены устаканятся на текущих уровнях.Один из главных покупателей российского дерева — Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.“Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные”, — указал эксперт.
https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html
россия
китай
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/28/1559852806_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a07572908a9905152930fd8b6273f2d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, дальний восток, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене
Аналитик Коган: пиломатериалы после прошлогоднего взлета цен могут начать дешеветь