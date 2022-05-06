Рейтинг@Mail.ru
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/deshevle-1787113085.html
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене - РИА Новости, 06.05.2022
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене
Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:15
2022-05-06T03:15
экономика
россия
китай
дальний восток
михаил коган
высшая школа управления финансами (вшуф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/28/1559852806_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_a74d155f070d8a31b64e1583fdee2dca.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. В дальнейшем этот тренд либо продолжится, либо цены устаканятся на текущих уровнях.Один из главных покупателей российского дерева — Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.“Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные”, — указал эксперт.
https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html
россия
китай
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/28/1559852806_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a07572908a9905152930fd8b6273f2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, дальний восток, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)
03:15 06.05.2022
 
Названы товары, которые вот-вот упадут в цене

Аналитик Коган: пиломатериалы после прошлогоднего взлета цен могут начать дешеветь

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад круглого леса
Склад круглого леса - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Склад круглого леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. А вот подешеветь некоторые товары могут, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Он напомнил, что пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. В дальнейшем этот тренд либо продолжится, либо цены устаканятся на текущих уровнях.
Один из главных покупателей российского дерева — Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.
“Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные”, — указал эксперт.
Монеты России - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
 
ЭкономикаРоссияКитайДальний ВостокМихаил КоганВысшая школа управления финансами (ВШУФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала