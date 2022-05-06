https://ria.ru/20220506/depp-1787229246.html

Эмбер Херд в суде заявила, что Джонни Депп мог убить ее

Эмбер Херд в суде заявила, что Джонни Депп мог убить ее - РИА Новости, 06.05.2022

Эмбер Херд в суде заявила, что Джонни Депп мог убить ее

В ходе судебного заседания Эмбер Херд заявила, что ее бывший супруг Джонни Депп мог убить ее и даже не осознать этого, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:02

2022-05-06T16:02

2022-05-06T16:02

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В ходе судебного заседания Эмбер Херд заявила, что ее бывший супруг Джонни Депп мог убить ее и даже не осознать этого, сообщает Daily Mail. Подобное могло бы случится во время их ссоры декабре 2015 года. По словам Эмбер, Джонни навалился на нее, уткнув ее лицом в подушку, уперся коленом в спину и несколько раз ударил кулаком по затылку. Депп якобы кричал, что ненавидит Херд. "Он говорил, что собирается убить меня. (...) Его голос звучал как-то по-другому, словно он был в агонии. Он просто бил меня снова и снова. Я замерла, в моем теле все стихло. Я подумала, что он убьет меня и даже не поймет, что сделал", — уверяет Херд. Слушание началось в апреле. Депп подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года. В ней артистка рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала. Джонни считает, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с Эмбер 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.

https://ria.ru/20220505/depp-1786941239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, джонни депп, эмбер херд, развод