https://ria.ru/20220506/cannes-1787149582.html
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 06.05.2022
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:11
2022-05-06T00:11
2022-05-06T10:55
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Среди известных лент с участием Уитакера "Пес-призрак: путь самурая", "Последний король Шотландии", "Жестокая игра", "Птица", "Телефонная будка". За фильм "Последний король Шотландии" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".Уитакер — специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения, а также член группы ООН по защите целей в области устойчивого развития.Каннский фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнеско, оон, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды, джоди фостер, джейн фонда, жан-поль бельмондо, бернардо бертолуччи, ален делон
00:11 06.05.2022 (обновлено: 10:55 06.05.2022)
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается
на сайте смотра.
"Награда отдает дань уважения его блестящему творческому пути, интересной личности, а также сдержанной, но уверенной приверженности ключевым гуманитарным вопросам", — говорится в публикации.
В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.
Среди известных лент с участием Уитакера "Пес-призрак: путь самурая", "Последний король Шотландии", "Жестокая игра", "Птица", "Телефонная будка". За фильм "Последний король Шотландии" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".
Уитакер — специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения, а также член группы ООН по защите целей в области устойчивого развития.
Каннский фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.