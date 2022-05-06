Рейтинг@Mail.ru
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220506/cannes-1787149582.html
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 06.05.2022
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:11
2022-05-06T10:55
культура
юнеско
оон
кино и сериалы
каннский кинофестиваль
знаменитости
звезды
джоди фостер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787147147_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_b0cc480caee18a61e3ef49685f4157c9.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Среди известных лент с участием Уитакера "Пес-призрак: путь самурая", "Последний король Шотландии", "Жестокая игра", "Птица", "Телефонная будка". За фильм "Последний король Шотландии" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".Уитакер — специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения, а также член группы ООН по защите целей в области устойчивого развития.Каннский фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.
https://ria.ru/20220505/depp-1786941239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787147147_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5fd636e7b2944573ee31aa4eea08d690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юнеско, оон, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды, джоди фостер, джейн фонда, жан-поль бельмондо, бернардо бертолуччи, ален делон
00:11 06.05.2022 (обновлено: 10:55 06.05.2022)
 
Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

© AFP 2022 / Getty Images/Dia DipasupilАктер Форест Уитакер
Актер Форест Уитакер - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Dia Dipasupil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра.

"Награда отдает дань уважения его блестящему творческому пути, интересной личности, а также сдержанной, но уверенной приверженности ключевым гуманитарным вопросам", — говорится в публикации.

В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.
Среди известных лент с участием Уитакера "Пес-призрак: путь самурая", "Последний король Шотландии", "Жестокая игра", "Птица", "Телефонная будка". За фильм "Последний король Шотландии" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".
Уитакер — специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения, а также член группы ООН по защите целей в области устойчивого развития.
Каннский фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:41Культура
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах
 
КультураЮНЕСКОООНКино и сериалыКаннский кинофестивальЗнаменитостизвездыДжоди ФостерДжейн ФондаЖан-Поль БельмондоБернардо БертолуччиАлен Делон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала