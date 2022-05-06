https://ria.ru/20220506/cannes-1787149582.html

Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 06.05.2022

Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T00:11

2022-05-06T00:11

2022-05-06T10:55

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американский актер Форест Уитакер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Среди известных лент с участием Уитакера "Пес-призрак: путь самурая", "Последний король Шотландии", "Жестокая игра", "Птица", "Телефонная будка". За фильм "Последний король Шотландии" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".Уитакер — специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам мира и примирения, а также член группы ООН по защите целей в области устойчивого развития.Каннский фестиваль в этом году пройдет с 17 по 28 мая.

https://ria.ru/20220505/depp-1786941239.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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