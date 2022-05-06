https://ria.ru/20220506/buryatiya-1787187027.html
В Бурятии оштрафовали учительницу, на уроке критиковавшую спецоперацию
В Бурятии оштрафовали учительницу, на уроке критиковавшую спецоперацию - РИА Новости, 06.05.2022
В Бурятии оштрафовали учительницу, на уроке критиковавшую спецоперацию
Баргузинский районный суд в Бурятии оштрафовал на 40 тысяч рублей учительницу английского языка, которая на уроке критиковала проведение спецоперации на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:04
2022-05-06T13:04
2022-05-06T13:04
происшествия
владимир путин
сергей лавров
донбасс
украина
россия
вооруженные силы рф
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Баргузинский районный суд в Бурятии оштрафовал на 40 тысяч рублей учительницу английского языка, которая на уроке критиковала проведение спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба суда."Являясь учителем английского языка, во время проведения урока допустила публичные высказывания, содержащие негативную информацию о действиях государства, о Вооруженных силах РФ... своими действиями подрывала доверие к проведению специальной военной операции Российской Федерации. По итогам рассмотрения дела Б. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.На учительницу был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220416/feyki-1783920888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, сергей лавров, донбасс, украина, россия, вооруженные силы рф
В Бурятии оштрафовали учительницу, на уроке критиковавшую спецоперацию
В Бурятии учительницу, критиковавшую спецоперацию, оштрафовали на 40 тысяч рублей