23:57 06.05.2022 (обновлено: 23:59 06.05.2022)
В посольстве России в Будапеште прошли мероприятия в честь Дня Победы
Памятные мероприятия в честь Дня Победы прошли в посольстве России в Будапеште
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Торжественный прием, спектакль, акция "Сад памяти" и фотовыставка, посвящённая 9 Мая, прошли в российском посольстве в Венгрии.
Как сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале, торжественный приём в посольстве состоялся после церемоний возложения венков и цветов на площади Свободы в Будапеште.
"Для всех честных людей, кто непредвзято относится к исторической правде, День Победы был и остается днем ратного триумфа нашего народа, днем памяти и скорби, праздником со слезами на глазах", - сказал в своем выступлении посол России в Венгрии Евгений Станиславов, отметив, что только на венгерской земле погибло более 140 тысяч советских воинов.
Ученики школы при посольстве поставили концертный спектакль по мотивам повести Александра Твардовского "Василий Теркин", по окончании которого присутствующие гости почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Вчера, 23:20В Ханое прошла акция "Бессмертный Полк"
"На территории учебного заведения почетные гости, среди которых присутствовал и посол Сербии, школьники и соотечественники приняли участие в акции "Сад памяти", высадив саженцы сирени и токайскую лозу, подаренную накануне мэром города Токай в ознаменование российско-венгерской дружбы", - говорится в сообщении дипмиссии.
В Российском культурном центре состоялась также выставка работ венгерского фотографа, запечатлевшего места захоронений российских воинов в Венгрии и венгерских солдат в России, а также снимки украшенной к 9 Мая Москвы и парада на Красной площади, сообщило посольство.