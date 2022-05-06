https://ria.ru/20220506/bucha-1787195853.html

Данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно, заявил Песков

Данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2022

Данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно, заявил Песков

История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:36

2022-05-06T13:36

2022-05-06T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

россия

буча

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что граждане Великобритании осуществляли съемку в Буче и потом "вбрасывали в информационное пространство"."Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой", - сказал Песков.Он добавил, что информация о том, кем это было срежиссированно, "своевременно появится".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html

https://ria.ru/20220414/bucha-1783528678.html

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буча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр лукашенко, россия, буча, украина, владимир путин, дмитрий песков