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"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане - РИА Новости, 06.05.2022
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"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане
"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане - РИА Новости, 06.05.2022
"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане
В России на основе опыта специальной военной операции на Украине создадут умещающиеся в кармане беспилотники, сообщил официальный представитель государственной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:03
2022-05-06T12:02
безопасность
технологии
ростех
украина
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России на основе опыта специальной военной операции на Украине создадут умещающиеся в кармане беспилотники, сообщил официальный представитель государственной корпорации "Ростех".Там отметили, что малогабаритные беспилотники помогут значительно повысить эффективность работы боевых подразделений.Предприятия внимательно изучают опыт, полученный во время спецоперации на Украине, и готовы рассмотреть возможность создания мини-дронов для военный целей, заключили в корпорации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, технологии, ростех, украина, россия
08:03 06.05.2022 (обновлено: 12:02 06.05.2022)
 
"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане

"Ростех" планирует создать "карманные" беспилотники по опыту спецоперации на Украине

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России на основе опыта специальной военной операции на Украине создадут умещающиеся в кармане беспилотники, сообщил официальный представитель государственной корпорации "Ростех".
"Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени", — пояснили в компании.
Там отметили, что малогабаритные беспилотники помогут значительно повысить эффективность работы боевых подразделений.
Предприятия внимательно изучают опыт, полученный во время спецоперации на Украине, и готовы рассмотреть возможность создания мини-дронов для военный целей, заключили в корпорации.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
БезопасностьТехнологииРостехУкраинаРоссия
 
 
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