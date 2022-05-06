https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html

"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане

"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане - РИА Новости, 06.05.2022

"Ростех" создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане

В России на основе опыта специальной военной операции на Украине создадут умещающиеся в кармане беспилотники, сообщил официальный представитель государственной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:03

2022-05-06T08:03

2022-05-06T12:02

безопасность

технологии

ростех

украина

россия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России на основе опыта специальной военной операции на Украине создадут умещающиеся в кармане беспилотники, сообщил официальный представитель государственной корпорации "Ростех".Там отметили, что малогабаритные беспилотники помогут значительно повысить эффективность работы боевых подразделений.Предприятия внимательно изучают опыт, полученный во время спецоперации на Украине, и готовы рассмотреть возможность создания мини-дронов для военный целей, заключили в корпорации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/samarskiy_universitet-1786925611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, ростех, украина, россия