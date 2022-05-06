https://ria.ru/20220506/berlin-1787322971.html
Около офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине раздался хлопок
Около офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине раздался хлопок - РИА Новости, 06.05.2022
Около офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине раздался хлопок
Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине, где ранее нашли подозрительный предмет, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:19
2022-05-06T22:19
2022-05-06T23:21
берлин (город)
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миа "россия сегодня"
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БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине, где ранее нашли подозрительный предмет, сообщил корреспондент РИА Новости.Саперы приступили к работе около 19:20 (20:20 мск), примерно спустя полтора часа раздался хлопок.Как рассказал источник, близкий к полиции, детонатор отделили от горючего вещества. Все материалы планируется направить на экспертизу. В течение часа на место прибудут сотрудники земельного криминального ведомства, дело, скорее всего, рассмотрит департамент госбезопасности, заявил собеседник агентства.Ранее в пятницу неизвестный разбил окно в здании, где проживают сотрудники РИА Новости, бросив туда бутылку. Во время уборки осколков жители дома нашли в углублении стены фасада подозрительный предмет и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его и вызвали саперов.На фоне российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах стали призывать к открытой дискриминации россиян и российской культуры в гуманитарной и спортивной сферах. Кроме того, соотечественники за рубежом столкнулись с русофобией на бытовом уровне. Москва неоднократно указывала, что в ряде случаев эти процессы культивируются на высшем уровне.
https://ria.ru/20220501/moldaviya-1786426142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Саперы работают у дома в Берлине, где проживают сотрудники РИА Новости
Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта. Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания.
2022-05-06T22:19
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), германия, в мире, миа "россия сегодня", владимир путин, украина, москва, россия
22:19 06.05.2022 (обновлено: 23:21 06.05.2022)
Около офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине раздался хлопок
Хлопок раздался у офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине, где найден подозрительный предмет
БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА "Россия сегодня" в Берлине, где ранее нашли подозрительный предмет, сообщил корреспондент РИА Новости.
Саперы приступили к работе около 19:20 (20:20 мск), примерно спустя полтора часа раздался хлопок.
Как рассказал источник, близкий к полиции, детонатор отделили от горючего вещества. Все материалы планируется направить на экспертизу. В течение часа на место прибудут сотрудники земельного криминального ведомства, дело, скорее всего, рассмотрит департамент госбезопасности, заявил собеседник агентства.
Ранее в пятницу неизвестный разбил окно в здании, где проживают сотрудники РИА Новости, бросив туда бутылку. Во время уборки осколков жители дома нашли в углублении стены фасада подозрительный предмет и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его и вызвали саперов.
На фоне российской спецоперации на Украине
в нескольких европейских странах стали призывать к открытой дискриминации россиян и российской культуры в гуманитарной и спортивной сферах. Кроме того, соотечественники за рубежом столкнулись с русофобией на бытовом уровне. Москва
неоднократно указывала, что в ряде случаев эти процессы культивируются на высшем уровне.