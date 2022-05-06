https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html

В Берлине напали на здание, в котором живут журналисты РИА Новости

В Берлине напали на здание, в котором живут журналисты РИА Новости - РИА Новости, 06.05.2022

В Берлине напали на здание, в котором живут журналисты РИА Новости

На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:06

2022-05-06T19:06

2022-05-06T21:16

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БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, сообщает корреспондент РИА Новости.Около 16:30 по местному времени (17:30 мск) одно из окон дома было разбито бутылкой, преступник скрылся с места происшествия, по факту инцидента была вызвана полиция. Затем около 17:20 в ходе осмотра территории жильцами дома была обнаружена подозрительная канистра, обмотанная скотчем и проводами.Прибывшие по вызову полицейские попросили всех покинуть здание, в настоящее время на месте ожидается прибытие сапера. Полиция затруднилась сказать, как долго продлится экспертиза и когда людям можно будет вернуться в здание.Саперы приступили к работе примерно в 19:20. После предварительного осмотра полиция сообщила, что на место вызвана также пожарная служба.На фоне российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах стали призывать к открытой дискриминации россиян и российской культуры в гуманитарной и спортивной сферах. Кроме того, соотечественники за рубежом столкнулись с русофобией на бытовом уровне. В ответ в различных городах Европы прошли акции в поддержку россиян.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220301/akkreditatsiya-1775928654.html

берлин (город)

германия

украина

европа

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-06T19:06 true PT0M20S

Саперы работают у дома в Берлине, где проживают сотрудники РИА Новости Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта. Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания. 2022-05-06T19:06 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

берлин (город), в мире, германия, владимир путин, украина, европа, россия