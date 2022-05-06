https://ria.ru/20220506/bayden-1787314040.html

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник - РИА Новости, 06.05.2022

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник

Президент США Джо Байден в воскресенье, 8 мая, проведет виртуальную встречу с лидерами G7, участники обсудят события на Украине, поддержку Киеву и санкции... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:58

2022-05-06T20:58

2022-05-06T21:08

в мире

украина

джон корнин

восточная европа

сша

g7

конгресс сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье, 8 мая, проведет виртуальную встречу с лидерами G7, участники обсудят события на Украине, поддержку Киеву и санкции против РФ, а в понедельник подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Как заявила Псаки в ходе аудиобрифинга, на воскресном виртуальном мероприятии стороны обсудят "последние события" вокруг Украины, продемонстрируют поддержку стране и "продолжающееся единство G7"."В понедельник президент подпишет закон о "ленд-лизе" для защиты украинской демократии", - сказала Псаки.Одобренный обеими палатами конгресса проект закона о "ленд-лизе" для Украины призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

https://ria.ru/20220506/bayden-1787242030.html

украина

восточная европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, джон корнин, восточная европа, сша, g7, конгресс сша, дженнифер псаки, администрация президента сша