https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:45
2022-05-06T22:45
2022-05-06T22:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_230:0:2602:1334_1920x0_80_0_0_afa0d5b6b042ec60189355d1f8e21e72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк."Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией" , - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий."В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_286:0:2415:1597_1920x0_80_0_0_c947e46ff2aac9e03c85f8087af4d8dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, украина, запорожская область
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
В администрации Херсонской области сообщили, что украинские банки сворачивают работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк.
"Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией" , - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий.
"В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины
взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.