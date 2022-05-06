https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html

Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются

Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются - РИА Новости, 06.05.2022

Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются

Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:45

2022-05-06T22:45

2022-05-06T22:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк."Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией" , - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий."В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html

херсонская область

украина

запорожская область

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херсонская область , владимир сальдо, украина, запорожская область