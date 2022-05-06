Рейтинг@Mail.ru
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:45
2022-05-06T22:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_230:0:2602:1334_1920x0_80_0_0_afa0d5b6b042ec60189355d1f8e21e72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк."Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией" , - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий."В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_286:0:2415:1597_1920x0_80_0_0_c947e46ff2aac9e03c85f8087af4d8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, украина, запорожская область
22:45 06.05.2022
 
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются

В администрации Херсонской области сообщили, что украинские банки сворачивают работу

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк.
"Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией" , - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий.
"В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 22:31Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области восстановили мобильную связь
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала