https://ria.ru/20220506/balans-1787122871.html

Эксперт рассказал, какой курс доллара нужен для баланса экспорта и импорта

Эксперт рассказал, какой курс доллара нужен для баланса экспорта и импорта - РИА Новости, 06.05.2022

Эксперт рассказал, какой курс доллара нужен для баланса экспорта и импорта

Доллар в текущих условиях должен стоить менее 53 рублей для баланса экспорта и импорта РФ, необходимость такого курса – при сохранении тенденции укрепления... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T07:00

2022-05-06T07:00

2022-05-06T07:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

антон прокудин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доллар в текущих условиях должен стоить менее 53 рублей для баланса экспорта и импорта РФ, необходимость такого курса – при сохранении тенденции укрепления рубля – объясняется западными санкциями и ограничениями на вывоз капитала нерезидентами из страны, сказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин."Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей", — поясняет он.Как указывает Прокудин, непосредственно введенные санкции должны были по мысли коллективного Запада привести к ослаблению валютного курса. Однако экспорт не может упасть быстро, так как цены на сырьевые товары остаются высокими, а объемы экспорта пока снижаются незначительно. "Ограничения на покупку российской нефти и газа обсуждаются с возможностью их окончательного введения не раньше следующего года, а по некоторым товарам — лишь через 5 лет. Поэтому быстрого негативного влияния санкций на экспорт пока не видно", — добавляет Прокудин."Импорт же из-за отказа перевозить товары по маршрутам в Россию и обратно резко сократился (в отличие от экспорта, импорт идет не по подконтрольным России трубам, а по морским путям, авиа и сухопутным способом). Мы полагаем, что это временная логистическая проблема, но уйдет несколько месяцев, прежде чем она будет решена", — также замечает эксперт.Он указывает, что в ответ на действия ряда стран российские финансовые власти ввели запрет на вывод капитала нерезидентами из этих стран, а также сильно ограничили переводы за рубеж для резидентов. В результате, говорит Прокудин, спрос на валюту, который обеспечивался выплатами доходов на капитал и переводами самих капиталов за рубеж, а также покупками со стороны Банка России (включая ФНБ), почти полностью исчез.

https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

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экономика, россия, сша, антон прокудин, центральный банк рф (цб рф)