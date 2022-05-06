https://ria.ru/20220506/azovstal-1787280718.html
С территории "Азовстали" выехали два автобуса с мирными жителями
С территории "Азовстали" выехали два автобуса с мирными жителями - РИА Новости, 06.05.2022
С территории "Азовстали" выехали два автобуса с мирными жителями
С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехали два автобуса с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:08
2022-05-06T18:08
2022-05-06T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
азовсталь
мариуполь
украина
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
россия
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехали два автобуса с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В первом находились двенадцать человек, в том числе четверо детей.Сообщается, что автобус с людьми, которых боевики удерживали на заводе, выехал через проходную.Позднее стало известно о втором выехавшем автобусе, в нем находились тринадцать мирных жителей, включая одного ребенка.Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля сообщил о полном освобождении Мариуполя, но отметил, что на территории завода "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического формирования "Азов"*. Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, назвав его нецелесообразным, и распорядился заблокировать выходы с предприятия.В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гуманитарных коридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью спецоперации в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* В России в отношении представителей формирования заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовсталь, мариуполь, украина, в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
18:08 06.05.2022 (обновлено: 19:38 06.05.2022)
С территории "Азовстали" выехали два автобуса с мирными жителями
С территории "Азовстали" выехали два автобуса с 12 и 13 мирными жителями
МАРИУПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. С территории металлургического комбината "Азовсталь" выехали два автобуса с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В первом находились двенадцать человек, в том числе четверо детей.
Сообщается, что автобус с людьми, которых боевики удерживали на заводе, выехал через проходную.
Позднее стало известно о втором выехавшем автобусе, в нем находились тринадцать мирных жителей, включая одного ребенка.
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля сообщил о полном освобождении Мариуполя
, но отметил, что на территории завода "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического формирования "Азов"*. Президент Владимир Путин
приказал отменить штурм промышленной зоны, назвав его нецелесообразным, и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гуманитарных коридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью спецоперации в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* В России в отношении представителей формирования заведены уголовные дела.