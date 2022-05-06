https://ria.ru/20220506/azovstal-1787201334.html

В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали"

В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022

В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких изменениях по поводу "Азовстали" в Мариуполе, президент России Владимир Путин РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:55

2022-05-06T13:55

2022-05-06T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

россия

мариуполь

украина

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755674_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_1257baeffbd3ef64d21a9bd740f7b244.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких изменениях по поводу "Азовстали" в Мариуполе, президент России Владимир Путин не менял решение по этому вопросу."Мне неизвестно ни о каких изменениях, по деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли сегодня изменения по "Азовстали" или продолжается режим гуманитарных коридоров.Песков отрицательно ответил на вопрос, не менял ли верховный главнокомандующий решение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российский президент назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, мариуполь, украина, евросовет, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков