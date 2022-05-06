Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/azovstal-1787201334.html
В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали"
В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких изменениях по поводу "Азовстали" в Мариуполе, президент России Владимир Путин РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:55
2022-05-06T13:55
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
россия
мариуполь
украина
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755674_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_1257baeffbd3ef64d21a9bd740f7b244.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких изменениях по поводу "Азовстали" в Мариуполе, президент России Владимир Путин не менял решение по этому вопросу."Мне неизвестно ни о каких изменениях, по деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли сегодня изменения по "Азовстали" или продолжается режим гуманитарных коридоров.Песков отрицательно ответил на вопрос, не менял ли верховный главнокомандующий решение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российский президент назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755674_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_860c4c43704ac04d40b138e638d48dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, мариуполь, украина, евросовет, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков
13:55 06.05.2022
 
В Кремле заявили, что Путин не менял решение по "Азовстали"

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент Путин не менял решение по "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких изменениях по поводу "Азовстали" в Мариуполе, президент России Владимир Путин не менял решение по этому вопросу.
"Мне неизвестно ни о каких изменениях, по деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли сегодня изменения по "Азовстали" или продолжается режим гуманитарных коридоров.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Песков отрицательно ответил на вопрос, не менял ли верховный главнокомандующий решение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Российский президент назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:40
Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковРоссияМариупольУкраинаЕвросоветВооруженные силы РФВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала