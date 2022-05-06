https://ria.ru/20220506/avariya-1787152748.html

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео - РИА Новости, 06.05.2022

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео

Камера видеонаблюдения засняла момент ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев) в центре Москвы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:03

2022-05-06T11:03

2022-05-06T11:17

происшествия

porsche panamera

москва

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Камера видеонаблюдения засняла момент ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев) в центре Москвы.На кадрах видно, как автомобиль Porsche — предположительно, принадлежащий Лебедеву — движется на небольшой скорости. В этот момент в него врезается другая машина, ехавшая в перпендикулярном направлении.Авария произошла в районе Белорусского вокзала сегодня ночью. По словам блогера, вместе с ним в автомобиле находился боец ММА Асхаб Магомедов.В результате инцидента один человек погиб, еще четверо оказались в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/bil-1779261737.html

москва

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщил столичный дептранс. Известный блогер Некоглай рассказал, что в этом районе он попал в аварию на своем Porsche. 2022-05-06T11:03 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, porsche panamera, москва