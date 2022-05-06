https://ria.ru/20220506/avariya-1787152748.html
Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео
Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео - РИА Новости, 06.05.2022
Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео
Камера видеонаблюдения засняла момент ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев) в центре Москвы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:03
2022-05-06T11:03
2022-05-06T11:17
происшествия
porsche panamera
москва
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Камера видеонаблюдения засняла момент ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев) в центре Москвы.На кадрах видно, как автомобиль Porsche — предположительно, принадлежащий Лебедеву — движется на небольшой скорости. В этот момент в него врезается другая машина, ехавшая в перпендикулярном направлении.Авария произошла в районе Белорусского вокзала сегодня ночью. По словам блогера, вместе с ним в автомобиле находился боец ММА Асхаб Магомедов.В результате инцидента один человек погиб, еще четверо оказались в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/bil-1779261737.html
москва
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Кадры ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы
Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщил столичный дептранс. Известный блогер Некоглай рассказал, что в этом районе он попал в аварию на своем Porsche.
2022-05-06T11:03
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, porsche panamera, москва
11:03 06.05.2022 (обновлено: 11:17 06.05.2022)
Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая попал на видео
Момент ДТП с участием блогера Некоглая в центре Москвы попал на видео