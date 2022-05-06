https://ria.ru/20220506/avans-1787251112.html
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров - РИА Новости, 06.05.2022
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров
Сельские предприниматели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат аванс для доставки товаров, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:27
2022-05-06T16:27
2022-05-06T16:27
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Сельские предприниматели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат аванс для доставки товаров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Правительство автономного округа продолжает принимать меры по поддержке бизнеса для его быстрой адаптации к новым экономическим условиям. В этом году муниципальным образованиям будет предоставлено право авансировать организации, осуществляющие доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности, а также фактории. Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство Ямала", - говорится в сообщении.Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся получателями субсидии, могут воспользоваться единовременной выплатой до начала транспортировки товаров первой необходимости. Нововведение позволит им избежать потребности в привлечении кредита на пополнение оборотных средств. Ранее предоставление субсидий организациям осуществлялось только по факту понесенных затрат на доставку товаров."Данный вид поддержки социально значим. Это гарант обеспечения населения отдаленных сельских территорий, прежде всего, продуктами питания. Используемые механизмы субсидирования периодически требуется "донастраивать", чтобы максимально быстро реагировать на текущие задачи и потребности предпринимателей и населения округа", - рассказала начальник управления экономического развития департамента АПК ЯНАО Елена Мальчевская. Ее слова приводятся в сообщении.Мальчевская пояснила, что в сельских населенных пунктах, особенно в труднодоступных и малочисленных, выручка от торговли у местных предпринимателей и так небольшая, а с учетом роста закупочных цен и транспортных услуг в последние месяцы оборотные денежные средства сведены до минимума. Поэтому аванс на транспортные расходы для сельских предпринимателей должен стать весомой финансовой помощью и гарантировать населению доставку товаров в необходимом объеме и ассортименте.
https://ria.ru/20220427/patsienty-1785769419.html
https://ria.ru/20220421/kompensatsiya-1784675460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости.
Сельские предприниматели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат аванс для доставки товаров, сообщает
пресс-служба губернатора региона.
"Правительство автономного округа продолжает принимать меры по поддержке бизнеса для его быстрой адаптации к новым экономическим условиям. В этом году муниципальным образованиям будет предоставлено право авансировать организации, осуществляющие доставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности, а также фактории. Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство Ямала", - говорится в сообщении.
Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся получателями субсидии, могут воспользоваться единовременной выплатой до начала транспортировки товаров первой необходимости. Нововведение позволит им избежать потребности в привлечении кредита на пополнение оборотных средств. Ранее предоставление субсидий организациям осуществлялось только по факту понесенных затрат на доставку товаров.
"Данный вид поддержки социально значим. Это гарант обеспечения населения отдаленных сельских территорий, прежде всего, продуктами питания. Используемые механизмы субсидирования периодически требуется "донастраивать", чтобы максимально быстро реагировать на текущие задачи и потребности предпринимателей и населения округа", - рассказала начальник управления экономического развития департамента АПК ЯНАО
Елена Мальчевская. Ее слова приводятся в сообщении.
Мальчевская пояснила, что в сельских населенных пунктах, особенно в труднодоступных и малочисленных, выручка от торговли у местных предпринимателей и так небольшая, а с учетом роста закупочных цен и транспортных услуг в последние месяцы оборотные денежные средства сведены до минимума. Поэтому аванс на транспортные расходы для сельских предпринимателей должен стать весомой финансовой помощью и гарантировать населению доставку товаров в необходимом объеме и ассортименте.