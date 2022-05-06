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Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов

Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов - РИА Новости, 06.05.2022

Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов

Захват Западом российских активов — это не что иное, как беспредел и грабеж, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T00:10

2022-05-06T00:10

2022-05-06T00:22

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россия

совет безопасности оон

василий небензя

оон

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ООН, 6 мая — РИА Новости. Захват Западом российских активов — это не что иное, как беспредел и грабеж, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.По его словам, "сегодня просто сброшены маски"."О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж", — заключил дипломат.После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

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в мире, россия, совет безопасности оон, василий небензя, оон