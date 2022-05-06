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Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов - РИА Новости, 06.05.2022
Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
Захват Западом российских активов — это не что иное, как беспредел и грабеж, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:10
2022-05-06T00:10
2022-05-06T00:22
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ООН, 6 мая — РИА Новости. Захват Западом российских активов — это не что иное, как беспредел и грабеж, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.По его словам, "сегодня просто сброшены маски"."О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж", — заключил дипломат.После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, россия, совет безопасности оон, василий небензя, оон
00:10 06.05.2022 (обновлено: 00:22 06.05.2022)
Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
Постпред при ООН Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
ООН, 6 мая — РИА Новости. Захват Западом российских активов — это не что иное, как беспредел и грабеж, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России
счета на сумму 300 миллиардов долларов", — отметил Небензя
.
По его словам, "сегодня просто сброшены маски".
"О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж", — заключил дипломат.
После начала российской военной операции на Украине
многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.