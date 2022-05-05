https://ria.ru/20220505/yaroslavl-1787111125.html
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детсада в Ярославле, сообщил губернатор
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детсада в Ярославле, сообщил губернатор - РИА Новости, 05.05.2022
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детсада в Ярославле, сообщил губернатор
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детского сада в Ярославле, его оперативно задержали, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:49
2022-05-05T23:49
2022-05-05T23:49
происшествия
татьяна москалькова
ярославль
ульяновская область
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Пьяный мужчина выстрелил по калитке детского сада в Ярославле, его оперативно задержали, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.Ранее в четверг УМВД по региону сообщило о задержании мужчины с ножом и обрезом, из которого он выстрелил на улице в Ленинском районе Ярославля.Евраев в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел на территории детского сада."Оперативно и слаженно сработали все службы по сигналу о выстреле в детском саду в Ярославле, который произвёл по калитке учреждения пьяный мужчина. В нештатной ситуации сотрудники учреждения действовали в соответствии с инструкцией и мгновенно связались с оперативными службами. Мужчина задержан, следствие выясняет все обстоятельства", - написал Евраев.Он призвал родителей не волноваться и не поддаваться слухам. "Наши сады и школы защищены. После ЧП в Ульяновской области на прошлой неделе поручил дополнительно проверить учреждения на обеспечение мер безопасности. Сегодня в ситуации реальной угрозы все системы и службы показали свою готовность", - подчеркнул врио губернатора.Двадцать шестого апреля при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоял на учете как психически больной.
https://ria.ru/20220501/prazdnik-1786501304.html
https://ria.ru/20220428/ombudsmen-1785957188.html
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происшествия, татьяна москалькова, ярославль, ульяновская область, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детсада в Ярославле, сообщил губернатор
Пьяный мужчина выстрелил по калитке детсада в Ярославле, сообщил губернатор