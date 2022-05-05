Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз
Клаусу Штанглю, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellАктер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная награда премии Арчибальда.
Портрет Тайки Вайтити художника Клауса Штангля
Победителя в этой категории определяют сотрудники Художественной галереи Нового Южного Уэльса, которые получают, распаковывают и вешают полотна.
Приз составил 1500 долларов. Картина также вошла в число финалистов, претендующих на главную награду — саму премию Арчибальда — и приз зрительских симпатий. Лауреатов в этих номинациях объявят 13 мая. Автор The Guardian отмечает, что пока никому не удалось победить сразу во всех категориях.
Тайка Вайтити — новозеландский актер и режиссер. В 2020 году он получил "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Кролик Джоджо".
Премия Арчибальда считается самой престижной в области портретной живописи в Австралии. Впервые она была вручена в 1921 году.