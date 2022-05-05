https://ria.ru/20220505/waititi-1787055107.html

Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз

Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз - РИА Новости, 05.05.2022

Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз

Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:20

2022-05-05T18:20

2022-05-05T18:20

культура

новости культуры

кино и сериалы

тайка вайтити

знаменитости

звезды

живопись

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564476544_0:0:2185:1230_1920x0_80_0_0_5da5f3c8e279ab478f0d833bd6d9770c.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная награда премии Арчибальда. Победителя в этой категории определяют сотрудники Художественной галереи Нового Южного Уэльса, которые получают, распаковывают и вешают полотна.Приз составил 1500 долларов. Картина также вошла в число финалистов, претендующих на главную награду — саму премию Арчибальда — и приз зрительских симпатий. Лауреатов в этих номинациях объявят 13 мая. Автор The Guardian отмечает, что пока никому не удалось победить сразу во всех категориях. Тайка Вайтити — новозеландский актер и режиссер. В 2020 году он получил "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Кролик Джоджо". Премия Арчибальда считается самой престижной в области портретной живописи в Австралии. Впервые она была вручена в 1921 году.

https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити, знаменитости, звезды, живопись