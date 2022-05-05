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Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз - РИА Новости, 05.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220505/waititi-1787055107.html
Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз
Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз - РИА Новости, 05.05.2022
Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз
Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:20
2022-05-05T18:20
культура
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кино и сериалы
тайка вайтити
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живопись
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная награда премии Арчибальда. Победителя в этой категории определяют сотрудники Художественной галереи Нового Южного Уэльса, которые получают, распаковывают и вешают полотна.Приз составил 1500 долларов. Картина также вошла в число финалистов, претендующих на главную награду — саму премию Арчибальда — и приз зрительских симпатий. Лауреатов в этих номинациях объявят 13 мая. Автор The Guardian отмечает, что пока никому не удалось победить сразу во всех категориях. Тайка Вайтити — новозеландский актер и режиссер. В 2020 году он получил "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Кролик Джоджо". Премия Арчибальда считается самой престижной в области портретной живописи в Австралии. Впервые она была вручена в 1921 году.
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новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити, знаменитости, звезды, живопись
18:20 05.05.2022
 
Художнику, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз

Клаусу Штанглю, написавшему портрет Тайки Вайтити, вручили престижный арт-приз

© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellАктер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Клаусу Штанглю, написавшему реалистичный портрет Тайки Вайтити, вручили приз Packing Room (упаковочной комнаты), сообщает The Guardian. Это дополнительная награда премии Арчибальда.
© Фото : Art Gallery of NSWПортрет Тайки Вайтити художника Клауса Штангля
Портрет Тайки Вайтити художника Клауса Штангля - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Art Gallery of NSW
Портрет Тайки Вайтити художника Клауса Штангля
Победителя в этой категории определяют сотрудники Художественной галереи Нового Южного Уэльса, которые получают, распаковывают и вешают полотна.
Приз составил 1500 долларов. Картина также вошла в число финалистов, претендующих на главную награду — саму премию Арчибальда — и приз зрительских симпатий. Лауреатов в этих номинациях объявят 13 мая. Автор The Guardian отмечает, что пока никому не удалось победить сразу во всех категориях.
Тайка Вайтити — новозеландский актер и режиссер. В 2020 году он получил "Оскар" за адаптированный сценарий фильма "Кролик Джоджо".
Премия Арчибальда считается самой престижной в области портретной живописи в Австралии. Впервые она была вручена в 1921 году.
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