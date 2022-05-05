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В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/vsu-1786997211.html
В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле
В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле - РИА Новости, 05.05.2022
В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:06
2022-05-05T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия."Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 4 мая, с начала операции уничтожено 2807 танков и других боевых бронированные машин Украины, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 321 установка реактивных систем залпового огня, 146 самолетов, 112 вертолетов и так далее.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей арестович , ситуация в днр и лнр, россия
14:06 05.05.2022 (обновлено: 14:58 05.05.2022)
 
В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать в июле контрнаступление ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия.
"Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 4 мая, с начала операции уничтожено 2807 танков и других боевых бронированные машин Украины, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 321 установка реактивных систем залпового огня, 146 самолетов, 112 вертолетов и так далее.
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