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ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг - РИА Новости, 05.05.2022
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ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг
ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг - РИА Новости, 05.05.2022
ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг
Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:54
2022-05-05T11:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях."Банк России выявил в первом квартале этого года 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них - это финансовые пирамиды. Мы ежедневно публикуем информацию о новых финансовых пирамидах на сайте Банка России в специальном предупредительном списке", - рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.По его словам, большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет, регулятор старается быстро блокировать интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами."Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете", - заявил Лях.
https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
11:54 05.05.2022
 
ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг

Центробанк предостерег россиян от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
"Банк России выявил в первом квартале этого года 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них - это финансовые пирамиды. Мы ежедневно публикуем информацию о новых финансовых пирамидах на сайте Банка России в специальном предупредительном списке", - рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.
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На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN
По его словам, большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет, регулятор старается быстро блокировать интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами.
"Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете", - заявил Лях.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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