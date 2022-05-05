https://ria.ru/20220505/vpn-1786951657.html

ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг

ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг - РИА Новости, 05.05.2022

ЦБ предостерег от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг

Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:54

2022-05-05T11:54

2022-05-05T11:54

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях."Банк России выявил в первом квартале этого года 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них - это финансовые пирамиды. Мы ежедневно публикуем информацию о новых финансовых пирамидах на сайте Банка России в специальном предупредительном списке", - рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.По его словам, большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет, регулятор старается быстро блокировать интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами."Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете", - заявил Лях.

https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html

https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф)