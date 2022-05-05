https://ria.ru/20220505/voyna-1787069635.html

Захарова: сегодня особенно важно не забывать уроки Великой Отечественной

Захарова: сегодня особенно важно не забывать уроки Великой Отечественной - РИА Новости, 05.05.2022

Захарова: сегодня особенно важно не забывать уроки Великой Отечественной

Сегодня, когда мир вновь столкнулся с идеологией, в основе которой лежит философия национального превосходства, особенно важно не забывать об уроках Великой... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:27

2022-05-05T18:27

2022-05-05T18:27

общество

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сегодня, когда мир вновь столкнулся с идеологией, в основе которой лежит философия национального превосходства, особенно важно не забывать об уроках Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Благодаря беспримерному мужеству, героизму и самопожертвованию советских солдат европейский континент был избавлен от абсолютного зла - нацизма. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула та война, и наши герои останутся в нашей памяти навсегда. Я уверена, что сегодня, когда мы вновь столкнулись с агрессивной идеологией, в основе которой философия национального превосходства и человеконенавистничества, особенно важно не забывать об уроках Великой Отечественной и Второй мировой (войн - ред.). Сохранение правды о событиях тех лет, о бессмертном подвиге советского народа является нашим священным долгом перед ветеранами, перед нынешним и грядущими поколениями", - заявила Захарова в видеообращении перед спектаклем "Домой с Победой!" в Московском государственном академическом театре "Русская песня"."Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим 9 мая, с праздником нашей Великой Победы. Желаю вам счастья, здоровья и мирного неба", - подчеркнула Захарова.В четверг при поддержке МИД России в рамках мемориальной акции Памяти пройдет масштабный героико-исторический спектакль, посвященный 77-летию Великой Победы.

https://ria.ru/20220419/rossiya-1784256612.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), день победы