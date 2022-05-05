https://ria.ru/20220505/volodin-1787109364.html

Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством

Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством - РИА Новости, 05.05.2022

Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию на Украине, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина стала... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:27

2022-05-05T23:27

2022-05-05T23:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

донбасс

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию на Украине, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина стала мирным, демократическим и суверенным государством."Надо сейчас завершить (спец)операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", - сказал спикер Госдумы.Он ответил на вопрос ведущего, в каких границах Украина стала бы таким государством. "Это уже решать самой Украине и ее гражданам", - ответил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, госдума рф, вячеслав володин