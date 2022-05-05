Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/volodin-1787109364.html
Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством
Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством - РИА Новости, 05.05.2022
Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию на Украине, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина стала... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:27
2022-05-05T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию на Украине, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина стала мирным, демократическим и суверенным государством."Надо сейчас завершить (спец)операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", - сказал спикер Госдумы.Он ответил на вопрос ведущего, в каких границах Украина стала бы таким государством. "Это уже решать самой Украине и ее гражданам", - ответил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, госдума рф, вячеслав володин
23:27 05.05.2022
 
Володин призвал сделать все, чтобы Украина стала мирным государством

Володин: нужно сделать все, чтобы Украина стала мирным демократическим государством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию на Украине, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина стала мирным, демократическим и суверенным государством.
"Надо сейчас завершить (спец)операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", - сказал спикер Госдумы.
Он ответил на вопрос ведущего, в каких границах Украина стала бы таким государством. "Это уже решать самой Украине и ее гражданам", - ответил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:00
"Думали, закончится быстро": что происходит на левом берегу Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассГосдума РФВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала