https://ria.ru/20220505/volodin-1787094741.html

Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин

Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022

Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на нанесение ядерного удара, а от США... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:52

2022-05-05T21:52

2022-05-05T21:52

в мире

сша

украина

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на нанесение ядерного удара, а от США "всего ждать можно".Володин ответил на вопрос, может ли ситуация вокруг Украины дойти до "ядерной точки".Как добавил парламентарий, единственная страна, которая применяла ядерное оружие - США, они предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара."У нас единственная страна, (которая - ред.) применила ядерное оружие – США, конечно, от них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки, в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина... Потому что у них это в концепции заложено – право на превентивный удар. Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - добавил Володин, отвечая на вопрос, как можно относиться к появлению публикаций и заявлений о возможности ядерной войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/stoun-1786675350.html

сша

украина

россия

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, сша, украина, россия, вячеслав володин