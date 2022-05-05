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Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
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Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин
Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на нанесение ядерного удара, а от США... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:52
2022-05-05T21:52
в мире
сша
украина
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на нанесение ядерного удара, а от США "всего ждать можно".Володин ответил на вопрос, может ли ситуация вокруг Украины дойти до "ядерной точки".Как добавил парламентарий, единственная страна, которая применяла ядерное оружие - США, они предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара."У нас единственная страна, (которая - ред.) применила ядерное оружие – США, конечно, от них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки, в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина... Потому что у них это в концепции заложено – право на превентивный удар. Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - добавил Володин, отвечая на вопрос, как можно относиться к появлению публикаций и заявлений о возможности ядерной войны.
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в мире, сша, украина, россия, вячеслав володин
21:52 05.05.2022
 
Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин

Володин заявил, что ядерный удар со стороны России может быть только ответным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос по ситуации вокруг Украины заявил, что со стороны РФ возможен только ответ на нанесение ядерного удара, а от США "всего ждать можно".
Володин ответил на вопрос, может ли ситуация вокруг Украины дойти до "ядерной точки".
"Со стороны России нет, со стороны нашего государства все понятно, и мы исходим из того, что это может быть только ответ на ядерный удар", - подчеркнул политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Как добавил парламентарий, единственная страна, которая применяла ядерное оружие - США, они предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара.
"У нас единственная страна, (которая - ред.) применила ядерное оружие – США, конечно, от них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки, в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина... Потому что у них это в концепции заложено – право на превентивный удар. Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - добавил Володин, отвечая на вопрос, как можно относиться к появлению публикаций и заявлений о возможности ядерной войны.
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