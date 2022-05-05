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Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России - РИА Новости, 06.05.2022
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Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России - РИА Новости, 06.05.2022
Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Радио Комсомольская правда". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T21:26
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владимир путин
россия
украина
донбасс
госдума рф
день победы
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Радио Комсомольская правда".Один из ведущих задал парламентарию вопрос, возможно ли введение мобилизации в России.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
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россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, госдума рф, день победы, в мире
21:26 05.05.2022 (обновлено: 01:02 06.05.2022)
 
Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

Спикер Госдумы Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Радио Комсомольская правда".
Один из ведущих задал парламентарию вопрос, возможно ли введение мобилизации в России.
"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", — ответил на вопрос Володин.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 20:53
Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации
 
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