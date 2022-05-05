https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России - РИА Новости, 06.05.2022

Володин отрицательно ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

Мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Радио Комсомольская правда". РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T21:26

2022-05-05T21:26

2022-05-06T01:02

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украина

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Радио Комсомольская правда".Один из ведущих задал парламентарию вопрос, возможно ли введение мобилизации в России.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787088091.html

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владимир путин, россия, украина, донбасс, госдума рф, день победы, в мире