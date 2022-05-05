https://ria.ru/20220505/volodin-1787090052.html

Володин: внеблоковый статус Украины сможет обеспечить безопасность России

Володин: внеблоковый статус Украины сможет обеспечить безопасность России - РИА Новости, 05.05.2022

Володин: внеблоковый статус Украины сможет обеспечить безопасность России

Россия не сможет чувствовать себя в безопасности, пока не будет решения о внеблоковом и безъядерном статусе Киева, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:10

2022-05-05T21:10

2022-05-05T21:30

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия не сможет чувствовать себя в безопасности, пока не будет решения о внеблоковом и безъядерном статусе Киева, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Также он сообщил, что "нацистская идеология сегодня фактически является основой всего государственного строя на Украине", по его словам, рядом находится государство, несущее в себе потенциальную угрозу как для своих граждан."Ну и, конечно, для нас важно, чтобы были признаны решения, принятые на референдуме гражданами Крыма, которые захотели жить в составе России, а также решения, принятые гражданами ЛНР и ДНР… Это все было принято в соответствии с международными нормами, требования Организации Объединенных Наций", - заявил он.Любые разговоры о ненужности проведения специальной военной операции России на Украине являются предательством по отношению к вооруженным силам России, защищающим граждан, считает Вячеслав Володин.Володин отметил, что тех людей, которые уезжают из России, заставляют за рубежом "отрекаться" от своей страны, языка и культуры, а после выступать с "заявлениями"."У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за кого? За нас с вами, воюют за безопасность нашей страны. Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить? Понимаем. И в этой связи любые разговоры о ненужности этой операции или ... сомнения (о необходимости ее проведения - ред.) – предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам", - сказал политик.Спикер ГД считает, что граждане, любящие Россию и понимающие ситуацию, не будут уезжать, а находящиеся за рубежом - вернутся."Стукачества" и доносительства в РФ в связи с мнениями граждан о проведении спецоперации России на Украине нет, есть законы РФ, которые нужно соблюдать, заявил Вячеслав Володин."Что касается стукачества, доносительства, не надо на людей напраслину нагонять. Этого нет. Есть отдельные граждане, которые были прикормлены за счет грантов, за счет подачек. Понятно, сейчас стало сложнее с этим, и есть неудовлетворенность", - подчеркнул политик.На реплику ведущего, что штрафуют простых учителей, которые "точно без грантов работают", спикер Госдумы заявил, что их "штрафуют за дело" - "есть закон, закон надо соблюдать".Отвечая на вопрос ведущей о "возвращении черных воронков, 1937 года, борьбы с инакомыслием", парламентарий заявил, что это сравнение "абсолютно неуместное", нельзя ставить на одну планку репрессии в СССР и ситуацию сегодня, подчеркнул он."Вы о чем говорите? Перед вами человек, у которого были репрессированы все. А сегодня вы начинаете рассказывать: они трепетные такие, уехали в другие страны за коврижками и зарплатой и не думают абсолютно, что их заставят отречься и от родителей, и от страны. И потом у них возможности, может быть, уже не быть вернуться обратно", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786944076.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вячеслав володин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр