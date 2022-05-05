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Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации - РИА Новости, 05.05.2022
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Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации
Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации - РИА Новости, 05.05.2022
Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации
Среди депутатов Госдумы есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР для участия в спецоперации на Украине, заявил председатель палаты Вячеслав... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:53
2022-05-05T20:53
политика
адам делимханов
донецкая народная республика
украина
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР для участия в спецоперации на Украине, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.Володин в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос ведущей, чувствует ли он происходящий в обществе раскол, заявил, что его нет - "происходит консолидация". По его словам, если запросы общества противоречат принимаемым решениям, "это всегда находит отражение как депутаты себя ведут в Государственной Думе". Однако сегодня депутаты разных фракций едины в своем мнении, добавил он."Более того, у нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно, в ДНР и ЛНР", - отметил Володин. По его словам, в спецоперации уже участвует депутат от Чечни Адам Делимханов.Говоря о том, отправят ли других депутатов на Украину в ближайшее время, он заявил, что ситуацию не нужно переворачивать - "на самом деле этот вопрос непростой, и мы об этом говорим и депутатам". Однако если такой запрос поступит от Минобороны, будут приняты решения, заметил политик."Если будет соответствующий запрос со стороны Министерства обороны, будем такие решения принимать. Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве в Государственной Думе, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью", - резюмировал он.
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политика, адам делимханов, донецкая народная республика, украина, москва
20:53 05.05.2022
 
Володин: среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации

Володин заявил, что среди депутатов есть желающие участвовать в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы есть желающие отправиться в действующие части ДНР и ЛНР для участия в спецоперации на Украине, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.
Володин в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос ведущей, чувствует ли он происходящий в обществе раскол, заявил, что его нет - "происходит консолидация". По его словам, если запросы общества противоречат принимаемым решениям, "это всегда находит отражение как депутаты себя ведут в Государственной Думе". Однако сегодня депутаты разных фракций едины в своем мнении, добавил он.
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"Более того, у нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно, в ДНР и ЛНР", - отметил Володин. По его словам, в спецоперации уже участвует депутат от Чечни Адам Делимханов.
Говоря о том, отправят ли других депутатов на Украину в ближайшее время, он заявил, что ситуацию не нужно переворачивать - "на самом деле этот вопрос непростой, и мы об этом говорим и депутатам". Однако если такой запрос поступит от Минобороны, будут приняты решения, заметил политик.
"Если будет соответствующий запрос со стороны Министерства обороны, будем такие решения принимать. Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве в Государственной Думе, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью", - резюмировал он.
 
ПолитикаАдам ДелимхановДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМосква
 
 
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