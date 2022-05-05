12:51 05.05.2022 (обновлено: 13:25 05.05.2022)
США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные, заявил Песков
Песков заявил, что российские военные знают о передаче разведданных США и НАТО Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российским военным известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, это не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским Вооруженным силам. Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и Альянс направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции", — сказал он.
На вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков сказал, что "разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации".
Информацию о передаче Вашингтоном разведданных, которые привели к гибели российских офицеров, Киеву сообщила газета New York Times.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.