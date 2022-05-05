https://ria.ru/20220505/voda-1787055807.html

До конца года три района Липецкой области обеспечат чистой водой

До конца года три района Липецкой области обеспечат чистой водой - РИА Новости, 05.05.2022

До конца года три района Липецкой области обеспечат чистой водой

В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения до конца года будут обеспечены населенные пункты трех районов Липецкой... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:22

2022-05-05T17:22

2022-05-05T17:22

липецкая область

елецкий район

жкх

вода

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" современными системами водоснабжения до конца года будут обеспечены населенные пункты трех районов Липецкой области – Елецкого, Тербунского и Хлевенского, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, в июле 2022 года планируется завершить строительство нового водозабора в райцентре Тербуны. На территории площадью 80 гектаров оборудованы 16 артезианских скважин, проложен трубопровод длиной 24 километра, который будет обеспечивать качественной питьевой водой более 7,5 тысяч жителей райцентра, сел района, а также предприятия особой экономической зоны регионального типа "Тербуны".Планируется, что в сутки абонентам будет подаваться свыше 5 тысяч кубометров воды. На реализацию этого проекта направлены 348 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Также в рамках федерального проекта "Чистая вода" до конца года предполагается провести модернизацию сетей водоснабжения в селе Нижний Воргол Елецкого района.Там будут построены четыре артезианских скважины и водопровод общей протяженностью 7,7 километра. В результате реализации проекта, стоимость которого оценивается почти в 56 миллионов рублей, к концу года чистой водой будут дополнительно обеспечены 660 человек. Артамонов также сообщил, что в рамках другой федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году будут модернизированы сети водоснабжения еще в одном районе области - Хлевенском. На это выделены 12,3 миллиона рублей также на условиях софинансирования. Новая сеть водоснабжения позволит обеспечить более тысячи человек качественной питьевой водой.

https://ria.ru/20220505/shveynaya-1787053672.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, жкх, вода