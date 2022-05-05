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США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев - РИА Новости, 05.05.2022
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев
Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:18
2022-05-05T01:18
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения консульских услуг в будущем."Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки (заявок) на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить еще больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване", — говорится в заявлении дипмиссии.Посольство США возобновило обработку заявок на данный тип виз для кубинцев после перерыва в несколько лет. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие иммигрировать, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
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сша, гавана, колумбия, гайана, вашингтон, виза, в мире
01:18 05.05.2022
 
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев

Посольство США в Гаване возобновило обработку заявок на иммиграционные визы кубинцам

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения консульских услуг в будущем.
"Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки (заявок) на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить еще больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване", — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство США возобновило обработку заявок на данный тип виз для кубинцев после перерыва в несколько лет. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие иммигрировать, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
 
ТуризмСШАГаванаКолумбияГайанаВашингтонВизаВ мире
 
 
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