https://ria.ru/20220505/vizy-1786898611.html
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев - РИА Новости, 05.05.2022
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев
Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:18
2022-05-05T01:18
2022-05-05T01:18
туризм
сша
гавана
колумбия
гайана
вашингтон
виза
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения консульских услуг в будущем."Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки (заявок) на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить еще больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване", — говорится в заявлении дипмиссии.Посольство США возобновило обработку заявок на данный тип виз для кубинцев после перерыва в несколько лет. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие иммигрировать, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
сша
гавана
колумбия
гайана
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_966e693971b47eb399c6f77e32d133bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гавана, колумбия, гайана, вашингтон, виза, в мире
США возобновили выдачу в Гаване иммиграционных виз для кубинцев
Посольство США в Гаване возобновило обработку заявок на иммиграционные визы кубинцам