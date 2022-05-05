https://ria.ru/20220505/vizit-1787057512.html
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 05.05.2022
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:27
2022-05-05T17:27
2022-05-05T17:27
в мире
фатх
организация освобождения палестины
хамас
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.В четверг в российском дипведомстве он провел встречу с делегацией ХАМАС."Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", - сказал Богданов.
https://ria.ru/20220505/khamas-1787047580.html
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d848cc78eccbd7721388a212f44ceef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фатх, организация освобождения палестины, хамас, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
Богданов: Россия ожидает визиты лидеров движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины