https://ria.ru/20220505/vizit-1787057512.html

МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины

МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 05.05.2022

МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины

Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:27

2022-05-05T17:27

2022-05-05T17:27

в мире

фатх

организация освобождения палестины

хамас

палестина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.В четверг в российском дипведомстве он провел встречу с делегацией ХАМАС."Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", - сказал Богданов.

https://ria.ru/20220505/khamas-1787047580.html

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, фатх, организация освобождения палестины, хамас, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов