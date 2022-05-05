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МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 05.05.2022
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МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 05.05.2022
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:27
2022-05-05T17:27
в мире
фатх
организация освобождения палестины
хамас
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.В четверг в российском дипведомстве он провел встречу с делегацией ХАМАС."Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", - сказал Богданов.
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в мире, фатх, организация освобождения палестины, хамас, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
17:27 05.05.2022
 
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины

Богданов: Россия ожидает визиты лидеров движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ожидает визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины в РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.
В четверг в российском дипведомстве он провел встречу с делегацией ХАМАС.
"Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", - сказал Богданов.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:01
Богданов рассказал об итогах встречи с делегацией ХАМАС
 
В миреФАТХОрганизация освобождения ПалестиныХамасПалестинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
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