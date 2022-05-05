03:09 05.05.2022 (обновлено: 04:10 05.05.2022)
Российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой
Российские силовики получили доказательства вербовки поляков СВР Украины для работы в ПМР
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина. Архивное фото
ХЕРСОН, 5 мая — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских миротворцев в ПМР, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.
"Согласно данным, полученным российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах, Служба внешней разведки Украины (СВРУ), начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении", — сказал собеседник агентства.
В этом деле СВРУ удалось завербовать агентов из числа граждан Польши, отметил он.
"В частности, одним из каналов сбора информации молдавско-приднестровских отношениях выступал эксперт-политолог Мартин Косенковский, 1981 года рождения, уроженец и житель города Люблина, сотрудник Католического университета Люблина. В агентурном аппарате СВРУ — с 2012 года, в качестве агента под псевдонимом "Радим", находился на связи у офицера действующего резерва под псевдонимом "Николаев", — добавил источник.
По его словам, благодаря этой агентуре украинская разведка "регулярно получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике, оценках деятельности правящего альянса "За европейскую интеграцию в Молдове", способствовала повышению роли Украины в урегулировании приднестровского конфликта и принимала участие в разработке "приднестровского политического словаря".