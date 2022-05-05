https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html

Российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой

Российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой - РИА Новости, 05.05.2022

Российские силовики узнали о вербовке поляков украинской разведкой

Служба внешней разведки Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T03:09

2022-05-05T03:09

2022-05-05T04:10

в мире

украина

польша

приднестровская молдавская республика

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783601104_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_76124678749f9994e96e74656dd4e087.jpg

ХЕРСОН, 5 мая — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских миротворцев в ПМР, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.В этом деле СВРУ удалось завербовать агентов из числа граждан Польши, отметил он."В частности, одним из каналов сбора информации молдавско-приднестровских отношениях выступал эксперт-политолог Мартин Косенковский, 1981 года рождения, уроженец и житель города Люблина, сотрудник Католического университета Люблина. В агентурном аппарате СВРУ — с 2012 года, в качестве агента под псевдонимом "Радим", находился на связи у офицера действующего резерва под псевдонимом "Николаев", — добавил источник.По его словам, благодаря этой агентуре украинская разведка "регулярно получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике, оценках деятельности правящего альянса "За европейскую интеграцию в Молдове", способствовала повышению роли Украины в урегулировании приднестровского конфликта и принимала участие в разработке "приднестровского политического словаря".

https://ria.ru/20220504/magiya-1786707582.html

украина

польша

приднестровская молдавская республика

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, приднестровская молдавская республика, херсон