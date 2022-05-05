https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html

Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"

Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России" - РИА Новости, 05.05.2022

Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"

Римский понтифик Франциск усомнился в необходимости поставок оружия на Украину и даже заявил, что не исключает того, что "лай НАТО прямо у дверей России"... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:09

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Римский понтифик Франциск усомнился в необходимости поставок оружия на Украину и даже заявил, что не исключает того, что "лай НАТО прямо у дверей России" спровоцировал конфликт и реакцию Путина. Такие заявления папа сделал в интервью Corriere della Sera, удивив западный мир."Возможно, я не исключаю, что лай НАТО прямо у дверей России убедил властителя Кремля среагировать на этот лай не лучшим образом и сорваться в конфликт. <...> Я не знаю, был ли этот гнев спровоцирован умышленно, я часто спрашиваю сам себя об этом. Но кто-то явно помог этому гневу распалиться".Дело не в том, что глава католического мира (насчитывающего 1,2 миллиарда верующих) вдруг решил поддержать Россию, — конечно, нет. Франциск осуждает войну и даже говорит о том, что хочет приехать в Москву, чтобы убедить президента России остановить войска. Но осуждая Россию, папа одновременно осуждает и Запад, а это совершенно не отвечает интересам англосаксонских лидеров, объявивших о необходимости добиться не просто изоляции, но и поражения России. Тем более что впервые в истории в руководстве США два из трех высших постов занимают католики — Байден и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Дело не в том, насколько они на самом деле верующие и прилежные католики, а в том, что публично они всегда признавали высокий авторитет папы Франциска. И тут выясняется, что глава католической церкви не только не выступает за изоляцию России, но еще и возлагает хотя бы часть вины за конфликт на сам Запад.Но позиция Ватикана на самом деле не удивительна — как Ватикан в целом, так и папа Франциск в частности давно уже не поддерживают англосаксонский вариант глобализации. У католической церкви есть свой вселенский проект, а англосаксонский проект вырос из протестантского мессианства, и, начиная со времен французской революции, он успешно вытесняет католиков. В первую очередь из западного мира, где позиции Ватикана стремительно слабеют, особенно после Второй мировой войны. На смену католицизму в конечном итоге приходит не протестантизм, а антихристианский постгуманизм с его отрицанием любых религиозных ценностей и культом нового сверхчеловека.Не случайно поэтому Франциск постоянно критикует "свободный рынок" и говорит о том, что "магические теории" рыночного капитализма потерпели неудачу, призывает разработать справедливую экономическую систему отношений вместо нынешней, обогащающей немногих и закрепляющей бедность. Не нравится папе и убежденность Запада в своем превосходстве и праве учить и наказывать другие народы и цивилизации, организуя новые "крестовые походы". Причем в подтверждение своей позиции Франциск в прошлом августе в интервью испанской радиостанции Cadena COPE привел понравившуюся ему цитату:Папа сообщил, что это слова Ангелы Меркель, которую он назвал "одним из величайших политических деятелей мира", и они отражают и его отношение к ситуации, которая сложилась в мире после ухода США из Афганистана (именно об этом его и спрашивали). Цитата в самом деле хорошая, вот только произнесла эти слова не канцлер, а принимавший ее в Москве Владимир Путин. И говорил он об этом неоднократно и не только по поводу Афганистана.То есть отношение Ватикана и Москвы к англосаксонской глобализации куда ближе, чем кажется, и не только потому, что они против жесткого диктата со стороны сил "глобального добра". Но и потому, что католики и православные, при всем их различии и тысячелетних противоречиях, при всем неприятии в свое время католическим Западом "православных схизматиков", сейчас оказались во многом союзниками, потому что защищают традиционные ценности, религиозные и семейные, традиционный уклад, справедливость и разнообразие человечества.Иезуит Берголио как защитник цветущей сложности и разнообразия человеческих цивилизаций? Да, кому-то это может показаться парадоксом, но в противостоянии тем силам, которые несут единственно верное учение "свободы и демократии", прикрывающее планы по тотальному расчеловечиванию, Ватикан неизбежно оказывается по одну сторону баррикад со святой Русью. Причуды истории? Нет, ее новый поворот, в котором вчерашние непримиримые противники могут отложить в сторону свои противоречия ради того, чтобы вместе остановить надвигающуюся катастрофу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/lay-nato-1786660585.html

https://ria.ru/20220503/dialog-1786628681.html

https://ria.ru/20220430/vizit-1786333302.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786629008.html

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авторы, россия, ватикан, нато, ангела меркель, нэнси пелоси, религия