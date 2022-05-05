https://ria.ru/20220505/valyuta-1786905675.html

Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары

Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары - РИА Новости, 05.05.2022

Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары

Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T06:59

2022-05-05T06:59

2022-05-05T06:59

экономика

доллар

евро

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россия

игорь николаев (экономист)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с "МК".Специалист также не исключил, что тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему у обладателей сбережений в иностранной валюте появится возможность продать их выгоднее.Кроме того, экономист предостерег от необдуманных покупок доллара и евро, несмотря на их низкий курс. Как считает Николаев, сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе.

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экономика, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, россия, игорь николаев (экономист)