https://ria.ru/20220505/valyuta-1786905675.html
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары - РИА Новости, 05.05.2022
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары
Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:59
2022-05-05T06:59
2022-05-05T06:59
экономика
доллар
евро
курс рубля
курс доллара
россия
игорь николаев (экономист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с "МК".Специалист также не исключил, что тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему у обладателей сбережений в иностранной валюте появится возможность продать их выгоднее.Кроме того, экономист предостерег от необдуманных покупок доллара и евро, несмотря на их низкий курс. Как считает Николаев, сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе.
https://ria.ru/20220505/tseny-1786895895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, россия, игорь николаев (экономист)
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары
Экономист Николаев: россиянам не нужно торопиться с продажей и покупкой долларов и евро