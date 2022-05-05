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Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары - РИА Новости, 05.05.2022
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Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары - РИА Новости, 05.05.2022
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары
Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:59
2022-05-05T06:59
экономика
доллар
евро
курс рубля
курс доллара
россия
игорь николаев (экономист)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с "МК".Специалист также не исключил, что тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему у обладателей сбережений в иностранной валюте появится возможность продать их выгоднее.Кроме того, экономист предостерег от необдуманных покупок доллара и евро, несмотря на их низкий курс. Как считает Николаев, сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе.
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экономика, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, россия, игорь николаев (экономист)
06:59 05.05.2022
 
Экономист дал совет россиянам, у которых остались доллары

Экономист Николаев: россиянам не нужно торопиться с продажей и покупкой долларов и евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев в беседе с "МК".
"Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее", — сказал Николаев.
Специалист также не исключил, что тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему у обладателей сбережений в иностранной валюте появится возможность продать их выгоднее.
Кроме того, экономист предостерег от необдуманных покупок доллара и евро, несмотря на их низкий курс. Как считает Николаев, сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе.
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
01:15
Экономист назвал товары, которые подешевеют вслед за долларом
 
ЭкономикаДолларевроКурс рубляКурс доллараРоссияИгорь Николаев (экономист)
 
 
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